Минобороны обнародовало список имен сотрудников ФСБ РФ, которые работают против Украины

17 февраля, 2021, 15:04

Генеральное управление разведки опубликовало список кадровых сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, причастных к ведению разведывательно-подрывной деятельности против Украины

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

"Российские спецслужбы продолжают активно действовать против нашего государства", - говорится в сообщении.

Список сотрудников ФСБ РФ, опубликованный украинской разведкой:

АБДУЛАЕВ Вадим Валерьевич - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь, награжден медалью "За защиту Республики Крым";

АБРАМОВ Никита - сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской области;

АБУЛХАЕВ Манорбек Сельбекович - сотрудник управления ФСБ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

АГАРКОВ Александр Сергеевич (24.08.1989 г.р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

АКУЛОВ Роман Алексеевич - сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской области;

АЛЛЕНОВ Владимир Юрьевич (23.08.1981 г. р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

АЛМАЗОВ Александр Евгеньевич - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

АНДРЕЕВ Виталий Алексеевич - сотрудник управления ФСБ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

АНИЩЕНКО Александр Михайлович (31.07.1981 г. р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

АНТОНОВ Андрей Евгеньевич (08.07.1981 г. р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

АРАЛОВ Виталий Дмитриевич (28.06.1989 г. р.) - уроженец. г. Махачкала Республики Дагестан, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

АРАЛОВА Александра Викторовна (01.02.1989 г.р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

БАЗИЛЕВ Игорь Викторович (07.12.1964 г. р.) - сотрудник ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

БАЛАБАНОВ Сергей Александрович - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

БАРАННИКОВ Александр - сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской обл;

БАУЛИН Петр Викторович (24.05.1976 г. р.) - уроженец г.Новосибирск, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

БАУЛИНА Татьяна Андреевна (01.11.1977 г. р.) - сотрудница ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

БАШАК Елена Александровна (03.07.1975 г. р.) - сотрудница ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

БАШАК Сергей Иосифович (28.12.1976 г. р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

БАЯНОВ Виталий Владимирович (04.12.1972 г. р.) - уроженец г. Тюмень, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

БАЯНОВ Сергей Владимирович (13.01.1983 г.р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

БЕЛОУСОВ Павел Николаевич (01.06.1976 г. р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

БЕРДНИКОВ Андрей Владимирович (17.07.1979 г. р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

БЕРДНИКОВА Оксана Сергеевна (22.03.1985 г. р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

БЕРЕЖНОЙ Алексей Михайлович - сотрудник управления ФСБ РФ РФ по Брянской обл.;

БЕРЕЖНОЙ Алексей Александрович (23.02.1992 г. р.) - уроженец г. Краснодар, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

БЕРЕЖНОЙ Михаил Юрьевич (14.11.1976 г.р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

БОБЫЛЬКОВ Денис - сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской области;

БОБРОВ Олег Александрович - сотрудник управления ФСБ РФ по Брянской обл.;

БОНДАРЕНКО Евгений Васильевич (04.04.1985 г. р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

БОРИСОВ Глеб Валерьевич - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь.

БОРОДАСТОВ Александр Вячеславович (05.03.1967 г. р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

БРАТУХИН Андрей Анатольевич (22.06.1982 г.р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

БУГАЕВ Александр - сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской области;

БУКРЕЕВА Елена Николаевна (01.05.1975 г. р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

БУРНАЕВ Александр Николаевич - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

БИЧИХИН Олег Юрьевич (05.08.1980 г. р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

ВАСИЛЕНКО Владимир Александрович (22.12.1982 г. р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

ВЯТКИН Александр Андреевич (22.06.1983 г. р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и м. Севастополь;

ГАВРИЛОВА Юлия Сергеевна (25.07.1990 г. р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

ГАЛКИН Константин Владимирович (12.11.1981 г. р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

ГАНИН А. В.- сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и м. Севастополь;

ГЛОТОВ Андрей Александрович - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

ГОРЕЛОВ Василий Васильевич - сотрудник управления ФСБ РФ в Белгородской области;

ГОРОДНИЧЕВ Андрей Сергеевич - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь. Бывший старший оперуполномоченный 1 отдела главного отдела КЗЭ ГУ СБ Украины по АР Крым, личный № Б-007118. Награжден знаком "часы главы Республики Крым";

ГРАНКИН Вячеслав Николаевич (27.09.1979 г. р.) Сотрудник ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

ГУРОВА Ольга - сотрудница ФСБ РФ в Ростовской обл.;

ГУськов Андрей Александрович - сотрудник управления ФСБ РФ в Ростовской области;

ДАВЫДОВ Александр Владимирович (04.10.1975 г. р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;

ДАВЛЕТБАЕВ Руслан Зуфарович - сотрудник управления ФСБ РФ по "республике Крым" и г. Севастополь;

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Николай Дмитриевич - сотрудник управления ФСБ РФ по "республике Крым" и г. Севастополь;

ДОВГЕНКО Антон - сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской области;

ЖМЫХОВ Александр - сотрудник управления ФСБ РФ в Ростовской обл.;

ЗАЙЦЕВ Вячеслав Иванович - сотрудник управления ФСБ по Черноморскому флоту РФ;

ЗАРУДНЫЙ Сергей - сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской области;

ЗАЦНЫЙ Юрий Анатольевич - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь. Бывший начальник отдела главного отдела КЗЭ ГУ СБ Украины по АР Крым, личный № Б-004395. Награжден медалью "За защиту Республики Крым";

ИБРАГИМОВ Рустем Ринатович - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

ИЛЮХИН Анатолий - сотрудник управления ФСБ РФ в Курской обл.;

ИЛЬИН Михаил Михайлович - полковник, сотрудник управления ФСБ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

КАТЮРИН Павел - сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской обл.;

КАФТУЛИН Андрей Анатольевич - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

КИСЕЛЕВ Алексей - сотрудник управления ФСБ РФ в Курской области;

КЛИМЕНЧУК Алексей Григорьевич - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

КОЛЕСОВ Алексей Леонидович - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь, бывший сотрудник управления собственной безопасности СБУ в г. Севастополь;

КОЛИШКОВ Сергей - сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской обл.;

КОЛОДЕЕВА Ирина Васильевна - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

КОНОВАЛЕНКО Андрей Иннокентиевич - сотрудник управления ФСБ по Черноморскому флоту РФ;

КОРАБЛИН Олег - сотрудник управления ФСБ по Черноморскому флоту РФ;

КОРЕШКОВ Сергей Александрович - сотрудник управления ФСБ по Черноморскому флоту РФ;

КРАВЕЦ Сергей Алексеевич - сотрудник управления ФСБ по Черноморскому флоту РФ;

КУДРЯВЦЕВ Андрей Владимирович - сотрудник управления ФСБ РФ в Курской области;

КУДРЯВЦЕВ Дмитрий - сотрудник управления ФСБ РФ в Курской области;

КУЛЕШОВ Игорь Иванович - сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской обл .;

ЛУКЬЯНОВ Алексей Викторович - сотрудник ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

ЛЯХ Александр Анатольевич - сотрудник управления ФСБ РФ по "республике Крым" и г. Севастополь; Бывший старший оперуполномоченный 2 сектора 2 отдела главного отдела «К» ГУ СБ Украины по АР Крым, личный № Б-009294. Награжден знаком "часы главы республики Крым";

МАКАРОВ Сергей - сотрудник управления ФСБ РФ в Белгородской обл .;

МАЛИКОВ Ирек Малихович - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

МАШОШИН Денис - сотрудник управления ФСБ РФ в Курской обл.;

МЕШКОВ Александр Александрович - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

МЕЩАНИНОВ Андрей Сергеевич - сотрудник управления ФСБ по Черноморскому флоту РФ;

МИХАЙЛОВСКИЙ Валерий - сотрудник управления ФСБ РФ в Белгородской обл.;

МОРУСОВ Александр Александрович - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

МОТОРИН Артем Анатольевич - начальник отдела управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

МУШИМАНСКИЙ Виктор Дмитриевич - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и м. Севастополь;

НАЗАРОВ Андрей - сотрудник управления ФСБ РФ в Ростовской обл.;

НАРТОВ Сергей - сотрудник управления ФСБ РФ в Ростовской обл.;

НОЖЕНКО Иван - сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской обл.;

ПАНКОВ Дмитрий - сотрудник управления ФСБ РФ в Курской обл.;

ПЕРСИАНОВ Александр - сотрудник управления ФСБ РФ в Белгородской обл.;

ПОДГОРНЫЙ Максим - сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской обл.;

САГИТОВ Ильдус Ахиярович - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь.

САРАПКИН Алексей Александрович - сотрудник управления ФСБ РФ в Курской области;

СЕРГИЕНКО Роман - сотрудник управления ФСБ РФ в Ростовской обл.;

ТЕРЕХОВ Владимир Евгеньевич - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

ТРОФИМОВ Олег Григорьевич - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

УЛЕЩЕНКО Дмитрий - сотрудник управления ФСБ РФ в Ростовской обл.;

УСМАНОВ Гурфан Файзраханович - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

ФИЛИППОВ Михаил Владимирович - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;

ХРАБРОВ Александр/Алексей Владимирович - сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской обл.;

ЧЕРНИКОВ Александр - сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской обл.;

ЧУГУЕВ Алексей - сотрудник управления ФСБ РФ в Белгородской обл.;

ШИНДЕРОВ Андрей Иванович - сотрудник управления ФСБ РФ в Ростовской обл.;

ШИТОВ Сергей Витальевич - сотрудник управления ФСБ РФ по "республике Крым" и г. Севастополь.

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