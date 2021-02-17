Минобороны обнародовало список имен сотрудников ФСБ РФ, которые работают против Украины
"Российские спецслужбы продолжают активно действовать против нашего государства", - говорится в сообщении.
Список сотрудников ФСБ РФ, опубликованный украинской разведкой:
АБДУЛАЕВ Вадим Валерьевич - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь, награжден медалью "За защиту Республики Крым";
АБРАМОВ Никита - сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской области;
АБУЛХАЕВ Манорбек Сельбекович - сотрудник управления ФСБ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
АГАРКОВ Александр Сергеевич (24.08.1989 г.р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
АКУЛОВ Роман Алексеевич - сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской области;
АЛЛЕНОВ Владимир Юрьевич (23.08.1981 г. р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
АЛМАЗОВ Александр Евгеньевич - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
АНДРЕЕВ Виталий Алексеевич - сотрудник управления ФСБ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
АНИЩЕНКО Александр Михайлович (31.07.1981 г. р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
АНТОНОВ Андрей Евгеньевич (08.07.1981 г. р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
АРАЛОВ Виталий Дмитриевич (28.06.1989 г. р.) - уроженец. г. Махачкала Республики Дагестан, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
АРАЛОВА Александра Викторовна (01.02.1989 г.р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
БАЗИЛЕВ Игорь Викторович (07.12.1964 г. р.) - сотрудник ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
БАЛАБАНОВ Сергей Александрович - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
БАРАННИКОВ Александр - сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской обл;
БАУЛИН Петр Викторович (24.05.1976 г. р.) - уроженец г.Новосибирск, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
БАУЛИНА Татьяна Андреевна (01.11.1977 г. р.) - сотрудница ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
БАШАК Елена Александровна (03.07.1975 г. р.) - сотрудница ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
БАШАК Сергей Иосифович (28.12.1976 г. р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю.
БАЯНОВ Виталий Владимирович (04.12.1972 г. р.) - уроженец г. Тюмень, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
БАЯНОВ Сергей Владимирович (13.01.1983 г.р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
БЕЛОУСОВ Павел Николаевич (01.06.1976 г. р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
БЕРДНИКОВ Андрей Владимирович (17.07.1979 г. р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
БЕРДНИКОВА Оксана Сергеевна (22.03.1985 г. р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
БЕРЕЖНОЙ Алексей Михайлович - сотрудник управления ФСБ РФ РФ по Брянской обл.;
БЕРЕЖНОЙ Алексей Александрович (23.02.1992 г. р.) - уроженец г. Краснодар, сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
БЕРЕЖНОЙ Михаил Юрьевич (14.11.1976 г.р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
БОБЫЛЬКОВ Денис - сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской области;
БОБРОВ Олег Александрович - сотрудник управления ФСБ РФ по Брянской обл.;
БОНДАРЕНКО Евгений Васильевич (04.04.1985 г. р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
БОРИСОВ Глеб Валерьевич - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь.
БОРОДАСТОВ Александр Вячеславович (05.03.1967 г. р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
БРАТУХИН Андрей Анатольевич (22.06.1982 г.р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
БУГАЕВ Александр - сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской области;
БУКРЕЕВА Елена Николаевна (01.05.1975 г. р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
БУРНАЕВ Александр Николаевич - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
БИЧИХИН Олег Юрьевич (05.08.1980 г. р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
ВАСИЛЕНКО Владимир Александрович (22.12.1982 г. р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
ВЯТКИН Александр Андреевич (22.06.1983 г. р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и м. Севастополь;
ГАВРИЛОВА Юлия Сергеевна (25.07.1990 г. р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
ГАЛКИН Константин Владимирович (12.11.1981 г. р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
ГАНИН А. В.- сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и м. Севастополь;
ГЛОТОВ Андрей Александрович - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
ГОРЕЛОВ Василий Васильевич - сотрудник управления ФСБ РФ в Белгородской области;
ГОРОДНИЧЕВ Андрей Сергеевич - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь. Бывший старший оперуполномоченный 1 отдела главного отдела КЗЭ ГУ СБ Украины по АР Крым, личный № Б-007118. Награжден знаком "часы главы Республики Крым";
ГРАНКИН Вячеслав Николаевич (27.09.1979 г. р.) Сотрудник ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
ГУРОВА Ольга - сотрудница ФСБ РФ в Ростовской обл.;
ГУськов Андрей Александрович - сотрудник управления ФСБ РФ в Ростовской области;
ДАВЫДОВ Александр Владимирович (04.10.1975 г. р.) - сотрудник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
ДАВЛЕТБАЕВ Руслан Зуфарович - сотрудник управления ФСБ РФ по "республике Крым" и г. Севастополь;
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Николай Дмитриевич - сотрудник управления ФСБ РФ по "республике Крым" и г. Севастополь;
ДОВГЕНКО Антон - сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской области;
ЖМЫХОВ Александр - сотрудник управления ФСБ РФ в Ростовской обл.;
ЗАЙЦЕВ Вячеслав Иванович - сотрудник управления ФСБ по Черноморскому флоту РФ;
ЗАРУДНЫЙ Сергей - сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской области;
ЗАЦНЫЙ Юрий Анатольевич - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь. Бывший начальник отдела главного отдела КЗЭ ГУ СБ Украины по АР Крым, личный № Б-004395. Награжден медалью "За защиту Республики Крым";
ИБРАГИМОВ Рустем Ринатович - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
ИЛЮХИН Анатолий - сотрудник управления ФСБ РФ в Курской обл.;
ИЛЬИН Михаил Михайлович - полковник, сотрудник управления ФСБ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
КАТЮРИН Павел - сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской обл.;
КАФТУЛИН Андрей Анатольевич - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
КИСЕЛЕВ Алексей - сотрудник управления ФСБ РФ в Курской области;
КЛИМЕНЧУК Алексей Григорьевич - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
КОЛЕСОВ Алексей Леонидович - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь, бывший сотрудник управления собственной безопасности СБУ в г. Севастополь;
КОЛИШКОВ Сергей - сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской обл.;
КОЛОДЕЕВА Ирина Васильевна - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
КОНОВАЛЕНКО Андрей Иннокентиевич - сотрудник управления ФСБ по Черноморскому флоту РФ;
КОРАБЛИН Олег - сотрудник управления ФСБ по Черноморскому флоту РФ;
КОРЕШКОВ Сергей Александрович - сотрудник управления ФСБ по Черноморскому флоту РФ;
КРАВЕЦ Сергей Алексеевич - сотрудник управления ФСБ по Черноморскому флоту РФ;
КУДРЯВЦЕВ Андрей Владимирович - сотрудник управления ФСБ РФ в Курской области;
КУДРЯВЦЕВ Дмитрий - сотрудник управления ФСБ РФ в Курской области;
КУЛЕШОВ Игорь Иванович - сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской обл .;
ЛУКЬЯНОВ Алексей Викторович - сотрудник ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
ЛЯХ Александр Анатольевич - сотрудник управления ФСБ РФ по "республике Крым" и г. Севастополь; Бывший старший оперуполномоченный 2 сектора 2 отдела главного отдела «К» ГУ СБ Украины по АР Крым, личный № Б-009294. Награжден знаком "часы главы республики Крым";
МАКАРОВ Сергей - сотрудник управления ФСБ РФ в Белгородской обл .;
МАЛИКОВ Ирек Малихович - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
МАШОШИН Денис - сотрудник управления ФСБ РФ в Курской обл.;
МЕШКОВ Александр Александрович - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
МЕЩАНИНОВ Андрей Сергеевич - сотрудник управления ФСБ по Черноморскому флоту РФ;
МИХАЙЛОВСКИЙ Валерий - сотрудник управления ФСБ РФ в Белгородской обл.;
МОРУСОВ Александр Александрович - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
МОТОРИН Артем Анатольевич - начальник отдела управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
МУШИМАНСКИЙ Виктор Дмитриевич - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и м. Севастополь;
НАЗАРОВ Андрей - сотрудник управления ФСБ РФ в Ростовской обл.;
НАРТОВ Сергей - сотрудник управления ФСБ РФ в Ростовской обл.;
НОЖЕНКО Иван - сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской обл.;
ПАНКОВ Дмитрий - сотрудник управления ФСБ РФ в Курской обл.;
ПЕРСИАНОВ Александр - сотрудник управления ФСБ РФ в Белгородской обл.;
ПОДГОРНЫЙ Максим - сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской обл.;
САГИТОВ Ильдус Ахиярович - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь.
САРАПКИН Алексей Александрович - сотрудник управления ФСБ РФ в Курской области;
СЕРГИЕНКО Роман - сотрудник управления ФСБ РФ в Ростовской обл.;
ТЕРЕХОВ Владимир Евгеньевич - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
ТРОФИМОВ Олег Григорьевич - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
УЛЕЩЕНКО Дмитрий - сотрудник управления ФСБ РФ в Ростовской обл.;
УСМАНОВ Гурфан Файзраханович - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
ФИЛИППОВ Михаил Владимирович - сотрудник управления ФСБ РФ по "Республике Крым" и г. Севастополь;
ХРАБРОВ Александр/Алексей Владимирович - сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской обл.;
ЧЕРНИКОВ Александр - сотрудник управления ФСБ РФ в Брянской обл.;
ЧУГУЕВ Алексей - сотрудник управления ФСБ РФ в Белгородской обл.;
ШИНДЕРОВ Андрей Иванович - сотрудник управления ФСБ РФ в Ростовской обл.;
ШИТОВ Сергей Витальевич - сотрудник управления ФСБ РФ по "республике Крым" и г. Севастополь.
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