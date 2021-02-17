Мой кум: форвард сборной Украины поддержал Селезнева, который устроил пьянку с российскими футболистами

17 февраля, 2021, 16:49

Украинский форвард Александр Гладкий поддержал Евгения Селезнева, который устроил пьянку с российскими футболистами на сборах в Турции

Об этом сообщает Zbirna.com.

По словам Александра Гладкого, сыгравшего 11 матчей за сборную Украины, у Евгения Селезнева есть амбиции и задачи.

Оба форварда соревнуются в рейтинге лучших бомбардиров в истории УПЛ, где Гладкий занимает девятую позицию (90 голов), а Селезнев идет третьим (116 голов).

"Для меня самое главное - командный успех. Личные амбиции отходят на второй план. Женя - мой кум. У него свои цели и задачи. У всех есть амбиции, поверьте", - сказал Гладкий.

Напомним, что Селезнев был отозван со сборов команды в Турции из-за грубого нарушения режима. Сам футболист отрицал это и уверял, что с его стороны никаких нарушений, в частности относительно нетрезвого состояния, не было.

35-летний Селезнев перешел в "Колос" осенью 2020 года. В нынешнем сезоне сыграл за клуб из Коваливки 12 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Также нападающий выступал за "Шахтер", "Арсенал", "Днепр", российскую "Кубань", испанскую "Малагу", турецкие "Карабюкспор", "Акхисар Беледиеспор" и "Бурсаспор".

На счету Селезнева 57 матчей и 11 голов за сборную Украины.

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