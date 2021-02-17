Мегачеловек: Усик поздравил Ломаченко с днем рождения в Instagram

17 февраля, 2021, 21:22

Александр Усик поздравил в Instagram своего товарища Василия Ломаченко с 33-летием

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Усика.

"Брат с днем рождения. Ты Мега человек", - написал Усик под подборкой с общими фотографиями с Ломаченко.

Василий Ломаченко, которому сегодня исполнилось 33 года, еще не отреагировал на поздравления Александра Усика в сети.

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За свою карьеру украинский боксер провел на профессиональном ринге 16 боев, в которых одержал 10 побед нокаутом. Дважды проигрывал.

В октябре 2020 года Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

17 февраля стало известно, что реванш между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом не произойдет, поскольку американец решил изменить весовую категорию.

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