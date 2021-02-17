Маск потерял первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира

17 февраля, 2021, 12:17

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск потерял первое место в рейтинге самых богатых людей мира

Об этом сообщает Bloomberg .

По итогам торгов на биржах состояние Маска оцениваются в 190 млрд долларов. Всего за один день его состояние сократилось на 4,58 миллиарда долларов.

В то же время на первое место вышел глава Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в $ 191 млрд.

Третье место сохранил за собой основатель Microsoft Билл Гейтс. По данным издания, его состояние превышает 137 миллиардов долларов.

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