Маск потерял первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира
17 февраля, 2021, 12:17
Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск потерял первое место в рейтинге самых богатых людей мира
Об этом сообщает Bloomberg .
По итогам торгов на биржах состояние Маска оцениваются в 190 млрд долларов. Всего за один день его состояние сократилось на 4,58 миллиарда долларов.
В то же время на первое место вышел глава Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в $ 191 млрд.
Третье место сохранил за собой основатель Microsoft Билл Гейтс. По данным издания, его состояние превышает 137 миллиардов долларов.
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