Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
17 февраля, 2021, 07:01
Во вторник, 16 февраля, были сыграны два матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В стартовых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" дома проиграла ПСЖ, а "Ливерпуль" на выезде одолел "Лейпциг".
Лига чемпионов
1/8 финала
16 февраля
"Барселона" (Испания) - ПСЖ (Франция) 1: 4
Голы: Месси, 27 (пен.) - Мбаппе, 32, 65, 85, Кин, 70
"Лейпциг" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия) 0: 2
Голы: Салах, 53, Мане, 58
- 15 февраля УЕФА представил новый мяч , которым будут играть матчи плей-офф Лиги чемпионов.
- 16 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанская "Барселона" дома проиграла французскому ПСЖ .
- В параллельной встрече английский "Ливерпуль" на выезде победил немецкий «Лейпциг» .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти