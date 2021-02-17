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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты всех матчей вторника

Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника


фото: Getty Images
Во вторник, 16 февраля, были сыграны два матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В стартовых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" дома проиграла ПСЖ, а "Ливерпуль" на выезде одолел "Лейпциг".

Лига чемпионов

1/8 финала

16 февраля

"Барселона" (Испания) - ПСЖ (Франция) 1: 4

Голы: Месси, 27 (пен.) - Мбаппе, 32, 65, 85, Кин, 70

"Лейпциг" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия) 0: 2

Голы: Салах, 53, Мане, 58

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