Куман нашел причины сокрушительного поражения "Барселоны" от ПСЖ
Об этом сообщает BBC .
По словам нидерландского тренера, домашнее поражение 1: 4 отражает, насколько парижане превзошли каталонцев.
"Во втором тайме у нас были проблемы при игре в обороне. С точки зрения физподготовки они нас превзошли. Нам нужно признать, что они были лучше. Они показали, что на данный момент является более совершенной командой, чем мы. Нам нужно это принять и поработать над улучшением некоторых аспектов. мы знаем, что это возможно, потому что мы играли против великолепной команды, физически подготовленной и опытной команды, которая во многом нас опережает ", - сказал Куман.
Тренер также констатировал, что у "Барсы" осталось мало шансов на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.
"Мог бы вам соврать, но при 1: 4 дома остается не так много вариантов. Игра показала, чего нам не хватает, чтобы быть на уровне лучших, особенно на уровне Лиги чемпионов", - отметил Куман.
- Напомним, 16 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" дома проиграла ПСЖ со счетом 1: 4.
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