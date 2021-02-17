Куман нашел причины сокрушительного поражения "Барселоны" от ПСЖ

17 февраля, 2021, 08:40

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман назвал причиной поражения от ПСЖ в Лиге чемпионов проблемы в обороне и плохую физическую готовность своей команды

Об этом сообщает BBC .

По словам нидерландского тренера, домашнее поражение 1: 4 отражает, насколько парижане превзошли каталонцев.

"Во втором тайме у нас были проблемы при игре в обороне. С точки зрения физподготовки они нас превзошли. Нам нужно признать, что они были лучше. Они показали, что на данный момент является более совершенной командой, чем мы. Нам нужно это принять и поработать над улучшением некоторых аспектов. мы знаем, что это возможно, потому что мы играли против великолепной команды, физически подготовленной и опытной команды, которая во многом нас опережает ", - сказал Куман.

Тренер также констатировал, что у "Барсы" осталось мало шансов на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

"Мог бы вам соврать, но при 1: 4 дома остается не так много вариантов. Игра показала, чего нам не хватает, чтобы быть на уровне лучших, особенно на уровне Лиги чемпионов", - отметил Куман.

Напомним, 16 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" дома проиграла ПСЖ со счетом 1: 4.

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