Кравчук в ТКГ предложил России запустить через линию разграничения в Золотом автобус для граждан и грузов
Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ в Telegram.
Председатель делагации Леонид Кравчук предложил предоставить с 24 февраля, автобус-челнок для перевозки граждан через линию разграничения на КПВВ "Золотое" а в случае обращения руководства международных гуманитарных организаций - и гуманитарных грузов в ОРДЛО.
Он добавил, что Украина готова продолжать консультации в ТКГ, только в случае, если они будут иметь действенный практический смысл.
"Усилия украинской стороны достичь договоренности о направлении инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированных территориях в Донецк и Луганск пока не дали результата, поскольку российская сторона делает невозможным принятие решения". - говорится в сообщении.
По сообщению, российская сторона пыталась перевести обсуждение от практических шагов по выполнению Нормандских и Минских договоренностей.
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