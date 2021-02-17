Контакт-центр МЗ будет консультировать украинцев о прививках от COVID-19

17 февраля, 2021, 10:34

Украинцы смогут получить консультацию по вакцинации от COVID-19 через контактный центр Министерства здравоохранения

Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер, передает Еспресо.TV .

"Уже контактный центр готовится к приему обращений, все что связано с вакцинацией. Мы уже тренируем наших специалистов, меняем их алгоритм работы и как только начнется кампания в Украине контакт-центры также будут иметь всю дополнительную информацию", - сказал Кучер.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов пообещал , что до 21 февраля начнется вакцинация от коронавируса.