 
РУСУКР
live
Espreso.tvЭкономикаКонтакт-центр МЗ будет консультировать украинцев о прививках от COVID-19

Контакт-центр МЗ будет консультировать украинцев о прививках от COVID-19


фото: reuters
Украинцы смогут получить консультацию по вакцинации от COVID-19 через контактный центр Министерства здравоохранения

Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер, передает Еспресо.TV .

"Уже контактный центр готовится к приему обращений, все что связано с вакцинацией. Мы уже тренируем наших специалистов, меняем их алгоритм работы и как только начнется кампания в Украине контакт-центры также будут иметь всю дополнительную информацию", - сказал Кучер.

  • Ранее министр здравоохранения Максим Степанов пообещал , что до 21 февраля начнется вакцинация от коронавируса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 февраля, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать