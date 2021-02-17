Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда с дефицитом 21,7 млн грн

17 февраля, 2021, 16:24

Кабинет министров утвердил постановление о бюджете Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2021 год с дефицитом 21,7 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Согласно утвержденному Кабмином бюджету ПФУ, общая сумма его доходов в 2021 году составляет 495,5 млн грн. При этом собственные доходы предусмотрены в сумме 327,9 млн0 грн, из которых 293,8 млн грн - сумма единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ), распределенная на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

Общий объем расходов ПФУ в 2021 году предусмотрен на уровне 495,5 млн грн.

Средства государственного бюджета Украины на пенсионные программы составляют 195,3 млн грн. В частности, на уплату ЕСВ за отдельные категории лиц - 27,9 млн грн; за финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений по пенсионным программам и дефициту ПФУ - 167,3 млн грн.

При этом на пенсионное обеспечение военнослужащих, выплату пенсий, надбавок и повышений, назначенных по разным пенсионным программам предусмотрено 145,2 млн грн; на покрытие дефицита средств ПФУ - 21,7 млн грн; на погашение задолженности по пенсионным выплатам, финансируемым за счет средств государственного бюджета, по решению суда - 360 млн грн.

Кроме того, отмечается, что решение учитывает повышение выплат 65-летним пенсионерам с января и декабря в связи с ростом минимальной заработной платы, компенсационные выплаты лицам, которым исполнилось 80 лет и которые достигли 75 лет повышение пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума с июля и декабря начального года; проведение индексации пенсий.

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