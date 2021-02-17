ЕСПЧ требует от России немедленно освободить Навального

17 февраля, 2021, 18:00

Европейский суд по правам человека призвал Россию немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального

Как сообщается на сайте политика, такое решение 16 февраля приняла Палата из семи судей ЕСПЧ. В решении сказано, что Навального должны освободить как минимум на время рассмотрения его иска. Суд применил 39 пункт регламента, согласно которому можно требовать определенные меры до принятия окончательного решения по делу.

По словам адвоката Навального Ольги Михайловой, ЕСПЧ впервые принял такое решение, и Россия обязана его выполнить, так как входит в Совет Европы.

"Европейский суд по правам человека применил правило 39 Регламента суда, определив российскому правительству немедленно освободить Навального из следственного изолятора", - заявила Михайлова в комментарии Интерфаксу.

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Руководитель штабов Навального Леонид Волков заявил, что не знает ни одного прецедента, когда страна-член Совета Европы не выполнила бы обеспечительные меры в соответствии с правилом 39 При этом Россия - единственная страна, где законодательно установлено право власти не выполнять решения ЕСПЧ.

Как сообщает ТАСС, в российском Министерстве юстиции ранее заявили, что не будут выполнять решение ЕСПЧ, поскольку это якобы будет вмешательством в работу судебной системы страны.

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2 февраля Мосгорсуд постановил удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний об отмене условного срока для оппозиционера Алексея Навального и заменить его реальным сроком в колонии

Главы МИД ФРГ Гайко Маас, Великобритании Доминик Рааб и Латвии Ринкевичс осудили приговор, вынесенный Навальному и призвали немедленно его освободить из-под стражи. Также действия РФ осудили и в Госдепе США.

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