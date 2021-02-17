ЕС недополучил в рамках первых поставок 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer
17 февраля, 2021, 16:44
Pfizer еще не поставил в Европейский Союз около 10 млн доз вакцин против COVID-19, которые должны были прийти в декабре
Об этом сообщает Reuters.
"Задержка является еще одним ударом для ЕС, который также получил задержки в поставках англо-шведского производителя лекарств AstraZeneca и американской компании Moderna", - говорится в сообщении.
К середине февраля Евросоюз получил 23 млн доз вакцины американо-немецкой разработки, тогда как оговаривалось число почти на 10 млн больше.
Отмечается, что задержки начались с самого начала вакцинации в декабре, когда вместо 12,5 млн доз, обусловленных для поставки до конца месяца, Pfizer доставил только около 2 млн доз. При этом, ЕС и разработчик согласовали контракт на поставку 3,5 млн доз в неделю начиная с января, чтобы получить 21 млн доз к середине февраля.
Ожидается, что недостающие 10 млн доз компания поставит до конца марта.
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