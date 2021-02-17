ЕС недополучил в рамках первых поставок 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer

Об этом сообщает Reuters.

"Задержка является еще одним ударом для ЕС, который также получил задержки в поставках англо-шведского производителя лекарств AstraZeneca и американской компании Moderna", - говорится в сообщении.

К середине февраля Евросоюз получил 23 млн доз вакцины американо-немецкой разработки, тогда как оговаривалось число почти на 10 млн больше.

Отмечается, что задержки начались с самого начала вакцинации в декабре, когда вместо 12,5 млн доз, обусловленных для поставки до конца месяца, Pfizer доставил только около 2 млн доз. При этом, ЕС и разработчик согласовали контракт на поставку 3,5 млн доз в неделю начиная с января, чтобы получить 21 млн доз к середине февраля.

Ожидается, что недостающие 10 млн доз компания поставит до конца марта.

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