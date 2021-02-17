Депутаты из "Европейской Солидарности" требуют от ОГПУ изменить подследственность по делу Шеремета и передать ее из МВД в СБУ

17 февраля, 2021, 16:39

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" обратились к Генеральному прокурору с требованием изменить подследственность дела об убийстве журналиста Павла Шеремета

По их мнению, расследованием должно заниматься не МВД, а СБУ. Во-первых, это преступление является терактом, а во-вторых, есть информация из Беларуси о вероятной причастности к этому делу спецслужб соседнего государства. Учитывая это расследованием должен заниматься Служба безопасности Украины - убеждены депутаты.

"Мы обращаемся к Генеральному прокурору Венедиктовой с требованием изменить подследственность по делу Шеремета, где трое обвиняемых - Андрей Антоненко Юлия Кузьменко и Яна Дугарь - имеют разные меры пресечения. Яна имеет возможность спокойно передвигаться по территории Украины. Юлия Кузьменко - под круглосуточным домашним арестом. И Андрей уже больше года в СИЗО", - говорит Михаил Бондарь.

"До сих пор не определен мотив, до сих пор мы не можем назвать, что есть доказательства, и поэтому мы считаем, что подследственность должна перейти в СБУ. Тем более, что недавно мы все слышали заявления и утечку информации о белорусских спецслужбах. И наше требование - изменить подследственность, чтобы это все перешло в СБУ", - говорит народный депутат Мария Ионова.

"Мы уже один раз обращались к Венедиктовой, но, к сожалению, получили размытый ответ. Поэтому мы решили уже лично прийти, и надеемся, что она есть на рабочем месте. Согласно закону она должна принять нас безотлагательно и лично дать ответ, почему все-таки это дело не переходит в СБУ", - объясняет Ионова.

"Мы подчеркиваем, что и адвокаты, и мы как народные депутаты, и все общество абсолютно заинтересованы в том, чтобы нашли реальных убийц и они были наказаны", - резюмирует Мария Ионова.

Депутатское обращение подписали народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" Мария Ионова, София Федына, Ирина Фриз, Яна Зинкевич, Михаил Бондарь, Николай Величкович, Владимир Арьев, а также Соломия Бобровская и Андрей Шараскин из фракции "Голос".