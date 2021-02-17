Чорновол: перемирие на Донбассе - это преступление, это ослабление украинской армии

17 февраля, 2021, 18:46

Перемирие в российско-украинской войне на Донбассе - это преступление, которое привело к ослаблению украинской армии

Об этом сообщила народный депутат VIII созыва, активистка Татьяна Чорновол в программе "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.

"На фронте мы стали слабее. Но слабее не из-за солдат наших, а потому, что целый год им была запрещена разведка. Они даже не знают, в каких условиях стоят. Нас ослабили. Были запреты на контрмеры, запреты на разведку. Конечно, это не могло не ослабить украинскую армию ", - заявила Чорновол.

Активистка объяснила, почему действующее перемирие является преступным: "Это так называемое перемирие - преступно именно тем, что оно привело к ослаблению украинской армии. Любые вражеские диверсии, я уже не говорю о, не дай Бог, широкомасштабном наступлении, мы уже не можем остановить, как останавливали год назад, или два года назад. У нас уже нет таких возможностей, ведь армия системно ослаблялась".

Чорновол также отметила, что одной из причин гибели украинских военных на фронте является запрет на разведывательные действия.

"Если сейчас мы говорим о потерях, эти потери также являются причиной этого ослабления. Сейчас кто-то погибает от снайперского потому, что разведка не устанавливает даже те позиции, где могут быть вражеские снайперы, что делалось раньше. Можно делать определенные шаги на опережение, много разных контрмер. А сейчас мы слепы", - отметила бывшая народный депутат.

Чорновол подчеркнула, что мы на фронте слепы и любой приказ президента Российской Федерации Путина по эскалации войны на Донбассе наносит Украине значительно больше потерь, чем раньше.