Цены на железнодорожные билеты будут увеличивать на 2% ежемесячно, - Криклий
17 февраля, 2021, 22:58
С марта-апреля 2021 года цены на железнодорожные пассажирские перевозки будут повышать на 2% ежемесячно
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Укринформ.
"Будут ли повышены цены на билеты на пассажирские железнодорожные перевозки - я бы не назвал это повышением, это у нас будет очень такая легкая индексация, начиная с марта - апреля, по 2% в месяц до конца года, это предусмотрено финансовым планом Укрзализныци", - сказал Криклий.
При этом министр отметил, что в случае приобретения билетов заранее пассажиры смогут ощутимо сэкономить.
"Вместе с тем есть возможность, если вы покупаете билет заранее, - до 40% будете получать скидки", - добавил Криклий.
- Напомним, ранее сообщалось, что Укрзализныця планирует внедрить Wi-Fi в поездах Интерсити+ .
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