Цены на железнодорожные билеты будут увеличивать на 2% ежемесячно, - Криклий

17 февраля, 2021, 22:58

С марта-апреля 2021 года цены на железнодорожные пассажирские перевозки будут повышать на 2% ежемесячно

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Укринформ.

"Будут ли повышены цены на билеты на пассажирские железнодорожные перевозки - я бы не назвал это повышением, это у нас будет очень такая легкая индексация, начиная с марта - апреля, по 2% в месяц до конца года, это предусмотрено финансовым планом Укрзализныци", - сказал Криклий.

При этом министр отметил, что в случае приобретения билетов заранее пассажиры смогут ощутимо сэкономить.

"Вместе с тем есть возможность, если вы покупаете билет заранее, - до 40% будете получать скидки", - добавил Криклий.

Напомним, ранее сообщалось, что Укрзализныця планирует внедрить Wi-Fi в поездах Интерсити+ .

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