Биатлон: украинец Прима финишировал в топ-10 в индивидуальной гонке на ЧМ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Прима только один раз ошибся на стрельбе за что получил 1 штрафную минуту. Хуже всего из украинцев отстрелял Дмитрий Пидручный, который ошибся шесть раз.
Победу в гонке одержал норвежец Стурла Холм Легрейд, который на 16,9 опередил немца Арнда Пайффера. "Бронза" у Йоханнеса Дале - 1 ошибка.
Чемпионат мира-2021
Поклюка (Словения)
17 февраля
Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км
1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) - 49.27,6 (0 штрафных минут)
2. Арнд Пайффер (Германия) - +16,9 (0)
3. Йоханнес Дале (Норвегия) - +40,9 (1)
...
9. Артем Прима (Украина) - +2.31,2 (1)
44. Артем Тищенко - +5.13,7 (1)
46. Антон Дудченко (Украина) - +5.18,6 (3)
67. Дмитрий Подручный (Украина) - +6.40,2 (6)
- Напомним, 10 февраля сборная Украины финишировала четвертой в смешанной эстафете чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке.
- После финиша Елена Пидгрушная обвинила шведку Анну Эберг в неспортивном борьбе во время заключительного этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира.
- Украинцы Артем Прима и Дмитрий Пидручный финишировали в топ-25 мужского спринта на чемпионате мира по биатлону
- 13 февраля в спринтерской гонке на чемпионате мира лучшей из украинок стала Елена Пидгрушная, которая финишировала 11-й.
- 14 февраля Артем Прима в гонке преследования поднялся с 20-го на восьмое место.
- 16 февраля чемпионкой мира в индивидуальной гонке стала чешка Маркета Давыдова, которая отобрала золото у шведки Анны Эберг.
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