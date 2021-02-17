Биатлон: украинец Прима финишировал в топ-10 в индивидуальной гонке на ЧМ

17 февраля, 2021, 17:13

Украинский биатлонист Артем Прима финишировал девятым в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Прима только один раз ошибся на стрельбе за что получил 1 штрафную минуту. Хуже всего из украинцев отстрелял Дмитрий Пидручный, который ошибся шесть раз.

Победу в гонке одержал норвежец Стурла Холм Легрейд, который на 16,9 опередил немца Арнда Пайффера. "Бронза" у Йоханнеса Дале - 1 ошибка.

Чемпионат мира-2021

Поклюка (Словения)

17 февраля

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) - 49.27,6 (0 штрафных минут)

2. Арнд Пайффер (Германия) - +16,9 (0)

3. Йоханнес Дале (Норвегия) - +40,9 (1)

...

9. Артем Прима (Украина) - +2.31,2 (1)

44. Артем Тищенко - +5.13,7 (1)

46. Антон Дудченко (Украина) - +5.18,6 (3)

67. Дмитрий Подручный (Украина) - +6.40,2 (6)

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram- канал: https://t.me/espresotb