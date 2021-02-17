Биатлон: Где и когда смотреть мужскую индивидуальную гонку на чемпионате мира

17 февраля, 2021, 07:45

Сегодня, 17 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится индивидуальная гонка среди мужчин

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля. На турнире будет разыграно одиннадцать комплектов медалей: 6 - в личных гонках и 5 - в эстафетах.

Украина в гонке представят Артем Тищенко, Дмитрий Подручный, Артем Прима и Антон Дудченко.

Чемпионат мира-2021

Поклюка (Словения)

17 февраля

15:30 - Индивидуальная гонка, мужчины

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