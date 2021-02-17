Биатлон: Где и когда смотреть мужскую индивидуальную гонку на чемпионате мира
17 февраля, 2021, 07:45
Сегодня, 17 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится индивидуальная гонка среди мужчин
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Чемпионат мира по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля. На турнире будет разыграно одиннадцать комплектов медалей: 6 - в личных гонках и 5 - в эстафетах.
Украина в гонке представят Артем Тищенко, Дмитрий Подручный, Артем Прима и Антон Дудченко.
Чемпионат мира-2021
Поклюка (Словения)
17 февраля
15:30 - Индивидуальная гонка, мужчины
- Напомним, 10 февраля сборная Украины финишировала четвертой в смешанной эстафете чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке.
- После финиша Елена Пидгрушная обвинила шведку Анну Эберг в неспортивном борьбе во время заключительного этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира.
- Украинцы Артем Прима и Дмитрий Подручный финишировали в топ-25 мужского спринта на чемпионате мира по биатлону
- 13 февраля в спринтерской гонке на чемпионате мира лучшей из украинок стала Елена Пидгрушная , которая финишировала 11-й.
- 14 февраля Артем Прима в гонке преследования поднялся с 20-го на восьмое место .
- 16 февраля чемпионкой мира в индивидуальной гонке стала чешка Маркета Давыдова, которая отобрала золото в шведки Анны Эберг.
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