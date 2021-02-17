Байден дал понять, что считает "Северный поток-2" плохим соглашением для Европы, - Псаки

17 февраля, 2021, 09:55

По словам пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки, президент США рассматривает вопрос о прекращении проекта "Северный поток-2"

Об этом сообщает " Голос Америки ".

Президент США Джо Байден считает проект газопровода "Северный поток-2" неудачным соглашением для Европы и рассматривает вопрос о необходимости санкций для его прекращения, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга для прессы.

Администрация 46-го президента проводит анализ проекта трубопровода, по которому планируется поставлять газ из России в Германию. По словам Джен Псаки, президент четко дал понять, что считает проект "плохим соглашением для Европы".

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Псаки также рассказала, что Белый дом поддерживает идею создания специальной комиссии для расследования беспорядков в Капитолии.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила в понедельник, что законодатели создадут внешнюю независимую комиссию для изучения "фактов и причин" штурма Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что администрация продолжит работать с Конгрессом над тем, чтобы определить меры, необходимые для предотвращения повторения насилия, которое имело место 6 января.

Напомним, ранее в СМИ распространили информацию, что Германия будет убеждать США отказаться от санкций в отношении "Северного потока-2"

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