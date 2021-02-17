99-летнего мужа Елизаветы II принца Филиппа госпитализировали

17 февраля, 2021, 17:05

Мужа британской королевы Елизаветы II, принца Филиппа, госпитализировали во вторник вечером из-за плохого самочувствия

Об этом сообщает BBC.

99-летний герцог Эдинбургский сейчас находится в больнице короля Эдуарда VII в Лондоне. Его госпитализировали по совету врача после того, как супругу королевы стало плохо. Ожидается, что принц Филипп проведет в больнице несколько дней для наблюдения и отдыха.

В январе королева Елизавета с мужем сделали прививки от коронавируса.

10 июня принцу Филиппу исполняется 100 лет - он старше королевы на пять лет. 22 июля прошлого года он официально передал один из своих титулов жене принца Чарльза Камилле, герцогине Корнуольской. Это был первый официальный рабочий выход принца Филиппа с момента его ухода от дел в 2017 году.

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