Законопроект о переходном периоде внесут в Раду через 4-6 месяцев, - Резников
Об этом он сказал в эфире канала Дом .
"Сейчас это национальный диалог, это обсуждение, а потом уже будет официальная процедура. И если пройтись по процедуре, то, в принципе, период с момента регистрации его как правительственного и до попадания в парламент продлится от 4 до 6 месяцев", - сказал Резников.
По его словам, законопроект предусматривает выборы только после демилитаризации и полного разоружения.
Резников добавил, что когда проект будет зарегистрирован как правительственный, начнется процедура его согласования со всеми ведомствами".
"Предварительную оценку от моих коллег-министров я получил положительную, что этот закон нужен, он правильный и стратегически, и политически, и концептуально. Но в детали их команды не погружались еще, именно потому, что мы до сих пор находимся в режиме первичного обсуждения с экспертной средой. Поэтому сегодня сказать, что Минюст с нами гармонизировался, еще рано, но мы это сделаем ", - убежден он.
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