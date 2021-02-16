Из-за маленькой пенсии: в Кривом Роге мужчина "заминировал" дом, где живут родители Зеленского
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Вечером 15 февраля в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что планирует подорвать одну из квартир на территории Металлургического района. После того как полицейские убедились, что жизни людей ничего не угрожает, были проведены оперативные мероприятия для установления личности псевдоминера. В результате правоохранители за считанные часы установили 59-летнего неработающего местного жителя, который находился по месту жительства с признаками алкогольного опьянения. У него изъяли сим-карту и телефон, с которого поступило сообщение о ложном минировании", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.
В отделе коммуникаций Криворожского районного управления полиции 24 канала подтвердили: в этом доме действительно живут родители Владимира Зеленского. Как сообщает "Информатор", мужчина сказал, что подорвет квартиру родителей президента, потому что не доволен своей пенсией.
На месте "минер" изменил показания и сказал, что на самом деле ничего не минировал и не планирует, а просто хочет лично пообщаться с Зеленским.
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