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Витренко предлагает Шмыгалю уволить Коболева, - СМИ

Временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко предлагает премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно рассмотреть вопрос о смене руководства НАК "Нафтогаз Украины", которое возглавляет Андрей Коболев

Об этом говорится в письме Витренко Шмыгалю, которое цитирует LB.UA.

Витренко называет несколько причин для таких кадровых изменений.

  • Невыполнение показателей по добыче газа, которые были утверждены правительством, и планы дальнейшего сокращения показателей добычи. В бизнес-плане компании говорилось о 14,9 млрд куб. метров в 2020 году. В то время как в распоряжении Кабмина было сказано о 20,1 млрд куб. метров.
  • Дальнейшие планы по сокращению добычи газа. Витренко отмечает, что на период 2021-2025 годов НАК ожидает сокращения добычи: прогнозные объемы в 2025 году - от 9,9 до 12,5 млрд куб. метров.
  • Результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "Нафтогаз" за период с 1 октября 2018-го по 31 декабря 2019 года, проведенной Госаудитслужбой, которыми установлены нарушения, приведшие к потерям на сумму 75,5 млрд гривен.
  • Обнаруженные Офисом крупных налогоплательщиков ГНС нарушения в "Укртрансгазе" на сумму 37,3 млрд гривен привели к занижению уплаченных "Нафтогазом" дивидендов на сумму 35,2 млрд гривен.

"Учитывая приведенные выше факты, а также принимая во внимание информацию, приведенную в приложениях к этому письму, Минэнерго предлагает безотлагательно рассмотреть вопросы смены руководства АО "НАК "Нафтогаз Украины", прекращения контрактов с членами Наблюдательного совета и проведения конкурсов на замещение соответствующих должностей", - говорится в письме.

Витренко предлагает провести аудит эффективности деятельности "Нафтогаза".

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  • Сейчас уволить главу НАК может лишь Наблюдательный совет, который состоит из 5 членов - 2 от государства и 3 независимых. Вместе с тем, согласно уставу НАК, собрание акционеров, которым является Кабинет министров, может досрочно прекратить полномочия всего состава Наблюдательного совета, или некоторых ее членов.
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