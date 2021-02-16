Витренко: мы не допустим того, чтобы до конца года цена на газ выросла

16 февраля, 2021, 13:36

Кабинет министров работает над решением, которое будет способствовать стабилизации цен на уровне не выше 6,99 грн / куб. м без чрезмерного вмешательства в рынок

Об этом и.о. министра энергетики Юрий Витренко сказал во время форума "Украина 30", передает Еспресо.TV.

"Это ограничение завершает свое действие в марте. Что будет в апреле? Если бы правительство ничего не делало, то, исходя из той конъюнктуры на рынке, которую мы видим, в том числе и на европейском рынке, можно ожидать, что будет рост цен . Но правительство этого не допустит", - сказал Витренко.

По его словам, Кабмин работает над стабильным решением, без чрезмерного вмешательства в работу рынка, которое позволит сделать так, чтобы к концу года люди не платили за газ цену выше 6,99 грн / куб.м.

Так, отметил Витренко, уже есть варианты действий для сдерживания роста цен.

"У нас есть такие варианты, мы не допустим того, чтобы до конца года цена росла. Это и комбинация годового тарифа, это и комбинация так называемого gas release program, когда украинский газ будет в полной мере поступать на рынок как годовой продукт, который смогут покупать поставщики газа уже для населения", - сказал Витренко.

Он подчеркнул, что правительство хочет создать такой дизайн рынка и бороться со злоупотреблениями, чтобы рыночными методами сделать так, чтобы цены не превышали 6,99 грн / куб. м.

Напомним, 18 января Кабинет министров установил предельную фиксированную цену на газ для населения в размере 6,99 грн.

19 января НКРЭКУ снизила тариф на распределение газа для 14 облгазов.

27 января поставщики газа опубликовали февральскую цену на газ.

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Источник: https://biz.censor.net/n3248208