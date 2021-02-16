Вспышка гепатита в Одесской области: в лабцентре МЗ предположили, что дети могли заразиться во время отдыха в Египте

16 февраля, 2021, 17:10

Вирус гепатита А, который подхватили 15 воспитанников детдома и их мать-опекун в городе Роздильня Одесской области, мог быть завезен из Египта

Об этом сообщили в Одесском областном лабораторном центре МОЗ Украины.

"С целью поиска факторов передачи исследовано 33 пробы из внешней среды, в том числе смывы и вода. Результаты отрицательные", - говорится в сообщении.

В лабцентри предположили, что заражение произошло за пределами дома.

"Накануне заболевания семья отдыхала в Египте в течение двух месяцев (20 октября - 29 декабря), арендовали частный дом, водоснабжение дома от технического водопровода. Продукты покупали на рынке. Первый случай заболевания был зарегистрирован 23.01.2021г., то есть в пределах инкубационного периода, который при вирусном гепатите длится 35 дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех больных течение заболевания легкое. Все заболевшие находятся под наблюдением семейных врачей.

"В очаге проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий с лабораторным контролем. На сегодня обследовано 10 контактных лиц, в т.ч. бабушка и дедушка, педагоги, которые проводили учебный процесс на дому и в школе. Продолжается обследование школьников", - говорится в сообщении .

Напомним, первое сообщение о гепатите в Раздельной поступило 10 февраля .

14 февраля медики подтвердили вспышку заболеваемости гепатитом А у воспитанников расположенного в Одесской области детского дома семейного типа. Больны 16 человек.

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