Военная база США в Ираке попала под ракетный удар, есть погибший и раненые

16 февраля, 2021, 12:06

Представитель международной коалиции по борьбе с ИГИЛ полковник Уэйн Маротто сообщил, что в результате обстрела американской военной базы в Ираке погиб один человек, еще девять человек получили ранения

Об этом Уэйн Маротто написал на своей странице в Twitter.

По его словам, обстрел военной базы США в городе Эрбиль произошел накануне вечером. Обстрелы были "непрямыми". Всего было запущено 14 ракет калибра 107 мм. Три ракеты взорвались у военных казарм.

"Погиб один гражданский подрядчик (не из США), еще девять гражданских подрядчиков получили ранения (один из США)", - написал Маротто.

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