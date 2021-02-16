У Зеленского "не видят серьезных проблем" в переговорах с МВФ и заявляют об "ощутимом прогрессе"
Об этом сообщает РБК-Украина .
По его словам, представители МВФ ведут переговоры с Минфином, с Минюстом и Нацбанком.
"С Минфином более или менее понятно, что обсуждается: параметры 2022 года, некоторые аспекты в этом году, но они не такие принципиальные, которые невозможно решить. Идет повестка с НБУ, там тоже более-менее все понятно и тоже ощутимый прогресс был" , - рассказал Устенко.
Советник президента заявил, что нет поводов для волнения из-за заявления МВФ о сотрудничестве с Украиной.
"Я не вижу серьезных проблем, не думаю, что нам надо немедленно начать беспокоиться из-за заявлений со стороны МВФ - точно не стоит. Во-первых, мы ожидаем, что сотрудничество будет продолжено. Во-вторых, страна в этом году находится на восстановительной траектории" - сказал Устенко.
По его словам, единственным "узким местом" в переговорах Украины с МВФ является восстановление антикоррупционной архитектуры.
- 13 февраля стало известно, что миссия МВФ завершила работу в Украине, а стороны не договорились об пересмотр программы stand by .
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