16 февраля, 2021, 23:01

Советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина ожидает продолжения работы с Международным валютным фондом

Об этом сообщает РБК-Украина .

По его словам, представители МВФ ведут переговоры с Минфином, с Минюстом и Нацбанком.

"С Минфином более или менее понятно, что обсуждается: параметры 2022 года, некоторые аспекты в этом году, но они не такие принципиальные, которые невозможно решить. Идет повестка с НБУ, там тоже более-менее все понятно и тоже ощутимый прогресс был" , - рассказал Устенко.

Советник президента заявил, что нет поводов для волнения из-за заявления МВФ о сотрудничестве с Украиной.

"Я не вижу серьезных проблем, не думаю, что нам надо немедленно начать беспокоиться из-за заявлений со стороны МВФ - точно не стоит. Во-первых, мы ожидаем, что сотрудничество будет продолжено. Во-вторых, страна в этом году находится на восстановительной траектории" - сказал Устенко.

По его словам, единственным "узким местом" в переговорах Украины с МВФ является восстановление антикоррупционной архитектуры.

13 февраля стало известно, что миссия МВФ завершила работу в Украине, а стороны не договорились об пересмотр программы stand by .