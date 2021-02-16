В Испании полиция штурмовала университет, чтобы арестовать рэпера за прославление терроризма
Об этом сообщает ВВС .
Рэпера отвезли в ближайшую тюрьму Понент, где он начнет отбывать наказание.
Накануне испанский рэпер Пабло Хазель забаррикадировался в университете Лерида, чтобы избежать тюремного заключения.
Хазел присудили девятимесячный тюремный срок за прославление терроризма и клевету на корону и государственные учреждения через твиты и тексты его песен с нападками на монархию и полицию. В частности, рэпер поддерживал Викторию Гомес из запрещенной марксистской организации Grapo, что отбывает наказание в испанской тюрьме, называл короля страны Филиппа VI и его отца, Хуана Карлоса, "боссами мафии", а также активно поддерживал каталонских сепаратистов.
Он должен был отправиться за решетку на прошлой неделе, но не сделал этого.
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