В Индии автобус упал с моста: не менее 40 погибших
16 февраля, 2021, 12:55
В Индии пассажирский автобус съехал с моста в наземный водовод, в результате чего погибли не менее 40 человек
Об этом сообщает BBC.
Трагедия произошла в районе Сидхи, штат Мадхья-Прадеш. Очевидцы утверждают, что водитель потерял контроль над управлением, и автобус съехал с моста.
По словам местных чиновников, в автобусе было около 60 человек. Семь человек, в том числе и водитель, смогли выплыть на берег.
Спасатели продолжают поисковые работы. Власти штата уже приказала провести тщательное расследование трагедии. Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших.
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