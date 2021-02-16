В Индии автобус упал с моста: не менее 40 погибших

16 февраля, 2021, 12:55

В Индии пассажирский автобус съехал с моста в наземный водовод, в результате чего погибли не менее 40 человек

Об этом сообщает BBC.

Трагедия произошла в районе Сидхи, штат Мадхья-Прадеш. Очевидцы утверждают, что водитель потерял контроль над управлением, и автобус съехал с моста.

По словам местных чиновников, в автобусе было около 60 человек. Семь человек, в том числе и водитель, смогли выплыть на берег.

Спасатели продолжают поисковые работы. Власти штата уже приказала провести тщательное расследование трагедии. Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших.

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