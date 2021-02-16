В Турции задержали 718 человек по подозрению в связях с курдскими повстанцами

16 февраля, 2021, 12:28

Во время операции против Рабочей партии Курдистана и ее ответвления Союза коммун Курдистана в 40 провинциях (из 81) Турции задержаны 718 человек

Об этом сообщает СNN Türk.

"В ходе операций, направленных на разоблачение деятельности PКK/KCK (Рабочей партии Курдистана / Союза коммун Курдистана, - ред.), были задержаны 718 человек, в том числе руководителей провинций и районов из числа Народно-демократической партии", - сообщает телеканал со ссылкой на МВД Турции.

Во время операции, которая проводилась в 40 провинциях страны, было изъято много единиц различных видов оружия, организационные документы и цифровые материалы.

Как известно, в результате операции против курдов Pençe Kartal-2 на севере Ирака, подразделения вооруженных сил Турции заявили об уничтожении 53 бойцов Рабочей партии Курдистана и уничтожении регионального штаба РКК. Зато курды убили 13 граждан Турции - в основном военных и полицейских, - которые находились в плену с 2015 года. В ходе операции погибли трое военнослужащих ВС Турции.

Рабочая партия Курдистана - политическая партия курдов, которая с 1978 года ведет вооруженную борьбу против турецкого правительства за создание на территории турецкого Курдистана независимого государства.

Анкара объявила РКК террористической организацией, в то время как США тесно сотрудничают с курдскими "Отрядами Народной самообороны" (YPG) в Сирии в рамках борьбы с исламистскими террористами.

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