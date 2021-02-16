В США разбился вертолет, четверо погибших

16 февраля, 2021, 16:25

В результате крушения вертолета вблизи американских Виргинских островов погибли четыре человека

Об этом сообщает ABC News .

По словам местных чиновников, инцидент произошел в понедельник после обеда в 15:14 часов по местному времени в районе Ботанического залива.

Спасатели обнаружили на месте трагедии тела четырех человек.

Отмечается, что в настоящее время продолжается расследование для установления всех обстоятельств крушения.

Как сообщалось, в конце января в результате аварии вертолета Национальной гвардии США в северной части штата Нью-Йорк погибли трое солдат.

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