В США разбился вертолет, четверо погибших
16 февраля, 2021, 16:25
В результате крушения вертолета вблизи американских Виргинских островов погибли четыре человека
Об этом сообщает ABC News .
По словам местных чиновников, инцидент произошел в понедельник после обеда в 15:14 часов по местному времени в районе Ботанического залива.
Спасатели обнаружили на месте трагедии тела четырех человек.
Отмечается, что в настоящее время продолжается расследование для установления всех обстоятельств крушения.
Как сообщалось, в конце января в результате аварии вертолета Национальной гвардии США в северной части штата Нью-Йорк погибли трое солдат.
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