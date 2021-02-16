В Раде зарегистрировали законопроект о единых подходах к регулированию банковских и небанковских финучреждений

16 февраля, 2021, 16:40

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона №5065 "О финансовых услугах и финансовых компаниях", который определяет единые подходы к регулированию и надзору за банковскими и небанковскими финучреждениями

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно сообщению, зарегистрированный в Верховной Раде законопроект №5065 "О финансовых услугах и финансовых компаниях" является рамочным законом для для всех финансовых услуг в Украине и определяет единые базовые подходы к регулированию и надзору на всех рынках финуслуг и защиты прав потребителей.

Отмечается, что законопроект определяет два типа услуг: финансовые услуги и сопроводительные услуги.

К финансовым услугам отнесены: страхование и перестрахование; предоставление средств в кредит; привлечение средств, подлежащих возврату; финансовый лизинг; факторинг; предоставление гарантий; торговля валютными ценностями; финансовые платежные услуги; услуги на рынках капитала; услуги в сфере накопительного пенсионного обеспечения. Для предоставления финансовых услуг финансовые учреждения, в частности ломбарды, кредитные союзы, страховщики и финансовые компании, должны получить соответствующую лицензию.

К сопутствующим услугам будут принадлежать: посреднические услуги (агенты и брокеры), а также вспомогательные (информационные, инкассаторские, бюро кредитных историй). Эти услуги не подлежат лицензированию, но могут подлежать регистрации. Их регулирование будет проще и более гибким по сравнению с финансовыми услугами.

Отмечается, что законом также устанавливаются требования к минимальному размеру собственного капитала - от 1 до 10 млн грн в зависимости от типа учреждения и услуг).

Отмечается, что, согласно закону, при осуществлении надзора НБУ будет делать акцент на порядке предоставления услуг, защите прав потребителей и соблюдении отдельных требований должностными лицами финансовых компаний. Кроме того, регулятор сможет применять корректирующие меры, если участник рынка еще не нарушил требования законодательства, но НБУ видит такие риски.

При этом, согласно документу, предоставление финансовых услуг не будет исключительным видом деятельности. Компании смогут осуществлять и иную деятельность с соответствующими ограничениями.

Кроме того, законопроект изменяет подход к лицензированию. Он позволяет отойти от лицензирования отдельных видов финансовых услуг, взамен осуществлять комплексное лицензирование вида деятельности финансового учреждения одновременно с включением такого учреждения в соответствующий реестр. Это упростит процесс доступа на рынок и повысит эффективность регулирования. Регулятор при выходе компании на рынок комплексно анализировать ее бизнес-модель и достаточность ресурсов для ее реализации.

Законопроект также комплексно регулирует ключевые принципы лицензирования, которые практикует Национальный банк: прозрачная структура собственности компаний, понятные и законные источники капитала, безупречная деловая репутация и финансовое состояние владельцев компаний, а также качественное корпоративное управление, соизмеримо с рисками, присущими финансовом учреждении.

"Национальный банк приветствует регистрацию этого документа и ожидает его принятия Верховной Радой. Он является первым из ряда обновленных законодательных актов, необходимых для всестороннего развития небанковского финансового сектора", - отметили в пресс-служба.

Отмечается, что вскоре НБУ ожидает регистрации других связанных законопроектов: "О страховании" и "О кредитных союзах".

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