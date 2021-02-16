В "Голосе" назвали возможные санкции в отношении своего депутата в Киевсовете, который побил соведущего "Телевидения Торонто"
16 февраля, 2021, 16:31
Партия "Голос" в течение недели соберется на сборы, чтобы дать оценку действиям и решить судьбу в политсиле депутата Киевсовета Константина Богатова, который напал на сценариста и соведущего "Телевидения Торонто" Влада Капицу
Об этом заявила руководительница партии Кира Рудик в комментарии Hromadske.
"Мы осуждаем такое поведение и приносим извинения пострадавшему. Будем принимать строгие меры для того, чтобы такого больше никогда не повторялось", - отметила она.
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По словам Рудик, предложения исключить депутата из партии или попросить сложить мандат уже раздаются.
"Мы будем их обсуждать на общем собрании. Принимать решения будут на них", - сказала лидер "Голоса".
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