В "Голосе" назвали возможные санкции в отношении своего депутата в Киевсовете, который побил соведущего "Телевидения Торонто"

16 февраля, 2021, 16:31

Об этом заявила руководительница партии Кира Рудик в комментарии Hromadske.

"Мы осуждаем такое поведение и приносим извинения пострадавшему. Будем принимать строгие меры для того, чтобы такого больше никогда не повторялось", - отметила она.

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По словам Рудик, предложения исключить депутата из партии или попросить сложить мандат уже раздаются.

"Мы будем их обсуждать на общем собрании. Принимать решения будут на них", - сказала лидер "Голоса".