В Одесской области контрразведка схватила командира ДРГ террористов "ЛНР", причастного к захвату здания СБУ в Луганске

16 февраля, 2021, 11:40

Контрразведка задержала террориста по прибытии на территорию Украины с целью диверсионно-разведывательной работы

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Одесской области командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений НЗФ "ЛНР".

"По данным следствия, уроженец Луганщины в 2014 году участвовал в захвате Управления СБУ в Луганской области и обеспечивал его "охрану". Впоследствии продолжил террористическую деятельность и участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС в составе так называемого "3-го Станично-Луганского батальона ВДВ ДШБ "в качестве командира разведывательно-диверсионной группы", - отметили в СБУ.

Злоумышленник был задержан по прибытии на подконтрольную украинской власти территорию для выполнения разведки украинских военных объектов.

"Сейчас гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в Службе безопасности.

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