В Новой Каховке в одной из квартир обнаружили тела четырех человек, - ГСЧС
16 февраля, 2021, 08:41
В Новой Каховке в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома обнаружены тела 4 погибших
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"15 февраля в Новой Каховке в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома обнаружены тела 4 погибших. Признаков пожара и насильственной смерти не обнаружено", - говорится в сообщении.
Подразделение ГСЧС привлекалось к открыванию входной двери. Причина смерти устанавливается.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти