В Новой Каховке в одной из квартир обнаружили тела четырех человек, - ГСЧС

16 февраля, 2021, 08:41

В Новой Каховке в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома обнаружены тела 4 погибших

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"15 февраля в Новой Каховке в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома обнаружены тела 4 погибших. Признаков пожара и насильственной смерти не обнаружено", - говорится в сообщении.

Подразделение ГСЧС привлекалось к открыванию входной двери. Причина смерти устанавливается.

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