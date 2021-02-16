В марте планируем запустить онлайн-музей российской агрессии, - Ткаченко
Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в интервью BBC News Украина .
"Мы думаем сделать онлайн-музей российской агрессии, где обо всех этих вещах можно будет прочитать, как они распространяются. Это будет отдельный сайт, запустят в марте", - отметил министр.
Ткаченко отметил, что на это не нужно тратить много средств.
"У россиян, в отличие от многих других демократических стран, есть четкая вертикаль нарративов, которая затем транслируется всеми их государственными деятелями, медиа. И для борьбы с ними очевидно нужно собирать информацию, распространять информацию, искать, каким образом можно это показывать", - подчеркнул он.
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