В марте планируем запустить онлайн-музей российской агрессии, - Ткаченко

16 февраля, 2021, 19:06

Минкульт планирует в марте запустить онлайн-музей российской агрессии

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в интервью BBC News Украина .

"Мы думаем сделать онлайн-музей российской агрессии, где обо всех этих вещах можно будет прочитать, как они распространяются. Это будет отдельный сайт, запустят в марте", - отметил министр.

Ткаченко отметил, что на это не нужно тратить много средств.

"У россиян, в отличие от многих других демократических стран, есть четкая вертикаль нарративов, которая затем транслируется всеми их государственными деятелями, медиа. И для борьбы с ними очевидно нужно собирать информацию, распространять информацию, искать, каким образом можно это показывать", - подчеркнул он.

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