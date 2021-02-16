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Espreso.tvОбществоВ Киеве мужчина ночевал в колодце, а коммунальщики заварили люк

В Киеве мужчина ночевал в колодце, а коммунальщики заварили люк


фото: informator.press
В Днепровском районе Киева мужчина решил переночевать в колодце теплотрассы

Об этом сообщили "Вартові.Еспресо".

"В полицию Киева поступило сообщение, что в Днепровском районе мужчина оказался в ловушке. Как оказалось, он решил переночевать в колодце теплотрассы. Когда человек спал, вероятно, коммунальщики заварили люк", - сообщили Вартові.Еспресо.

Мужчина сам смог вызвать подмогу.

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