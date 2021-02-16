В Канаде сыграли хоккейный матч продолжительностью 252 часа, который вошел в Книгу рекордов Гиннеса

16 февраля, 2021, 13:47

В Канаде состоялся хоккейный матч, который длился десять дней и вошел в Книгу рекордов Гиннеса

Об этом сообщает CBC.

Абсолютный мировой рекорд по продолжительности хоккейного матча установили в канадской провинции Альберта, где непрерывно играли на протяжении 252 часов.

Матч продолжался более 10 дней и завершился 15 февраля. На открытой ледовой площадке неподалеку от Эдмонтона встречались команды Hope и Cure. 40 хоккеистов, сменяя друг друга, продолжали встречу без перерыва в течение более 252 часов. Хоккеисты Hope выиграла со счетом 2649: 2528.

Как рассказала одна из организаторов игры Кейт Галлахер, это спортивное событие уже вошло в Книгу рекордов Гиннесса. Его участники сумели собрать более $1,45 млн, которые будут направлены на исследования в области борьбы с онкозаболеваниями в Университете Альберты.

Предыдущий рекорд также был установлен этими командами в 2018 году, когда они играли без перерыва в течение 251 ч 7 мин и 58 сек.

While many of us were still sleeping Monday, 40 hockey players near #yeg set a world record. As @KendraSlugoski reports, the World's Longest Hockey Game wrapped up at 6 am, going well beyond their $ 1.5 million fundraising goal.

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