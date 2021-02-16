В Грузии главу партии Саакашвили лишили неприкосновенности

16 февраля, 2021, 18:02

Грузинский парламент принял решение о приостановлении депутатской неприкосновенности главы партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Ники Мелии

Об этом сообщает Грузия Online.

После этого решения парламента прокуратуре предоставляется возможность обратиться в суд с ходатайством о применении меры пресечения в отношении Мелии в виде заключения под стражу.

27 июня 2019 года Ника Мелия, который был привлечен к уголовной ответственности за "руководство и участие в насилии, совершенном группой лиц", был приговорен городским судом Тбилиси к взысканию залога в размере 30 000 лари и дополнительных ограничительных мер, включая электронный мониторинг. Однако 1 ноября 2020 Мелия снял с себя браслет для электронного наблюдения.

Тогда прокуратура потребовала усиления меры пресечения. Решением суда от 3 ноября 2020 размер залога, наложенной на Мелию как мера пресечения, был увеличен на 40 000 лари. Срок оплаты - 50 дней.

Мелия был вызван в Генеральную прокуратуру 5 февраля 2021 года с целью предупреждения о последствиях несоблюдения условий залога, но он не появился. В тот же день прокуратура предоставила Мелии дополнительную неделю на выполнение условий залога.

По информации ведомства, в случае неуплаты прокуратура обратится в суд с ходатайством о его содержания под стражей. Срок для уплаты остальных залога у Мелии закончился 12 февраля.

"Единое национальное движение" - бывшая ведущая правоцентристская партия и самая большая оппозиционная сила Грузии. В течение 2004 - 2012 годов была правящей партией в стране, однако после поражения на выборах в 2012-м она потеряла большинство в парламенте.

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