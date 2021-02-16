В Греции 85-летний мужчина умер через 8 минут после вакцинации от коронавируса

16 февраля, 2021, 13:02

В больнице греческого города Ираклиона на острове Крит умер 85-летний мужчина, которому сделали прививку от коронавируса COVID-19

Об этом сообщает местное издание Neakriti.

Согласно предварительным заключениям врачей внезапная смерть через 8 минут после прививки не связана с вакцинацией. Отмечается, что мужчина потерял сознание после вакцинации - ему сделали сердечно-легочную реанимацию, но это не помогло.

Для установления причин смерти медики проведут срочную судебно-медицинскую экспертизу. В Греции для вакцинации используют препарат от Pfizer / BionTech.

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