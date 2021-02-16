В ДР Конго перевернулась баржа: 60 человек погибли, около 200 пропали без вести

16 февраля, 2021, 13:10

На реке Конго перевернулось и затонуло китобойное судно, в результате чего более 60 человек погибли

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что триста человек были спасены, еще около 200 пропали без вести.

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Китобойная баржа была перегружена, на ее борту находились около 700 человек. По словам местных жителей, лодка ударилась о скалу восточнее столицы Киншасы во время ночного рейса.

Конголезский министр по гуманитарным вопросам Стив Мбикайи призвал к привлечению к ответственности виновных в инциденте.

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