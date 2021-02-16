В Донецкой области погиб подполковник СБУ
16 февраля, 2021, 09:49
16 февраля во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб подполковник СБУ Олег Коваленко
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Он был военным контрразведчиком и до последнего вздоха служил украинскому народу, защищая целостность нашей страны", - говорится в сообщении.
Коваленко родился 5 февраля 1980 года в городе Лохвица, Полтавской области. По окончании двух авиационных университетов он прошел путь от оперуполномоченного до заместителя начальника отдела.
За выполнение боевых задач подполковник Коваленко прижизненно отмечен восемью наградами.
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