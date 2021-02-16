В ближайшие дни Рада не будет рассматривать третью попытку назначить Витренко вице-премьером, - нардеп-"слуга" Кравчук

16 февраля, 2021, 12:50

По словам заместителя председателя фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, вопрос назначения Юрия Витренко вице-премьером - министром энергетики не будут рассматривать 16-17 февраля

Об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила на брифинге, передает "Цензор".

"Мы не обсуждали (на заседании фракции в понедельник, - ред.) никаких кадровых вопросов - ни по Витренко, ни по другим министрам. Поэтому не думаю, что этот вопрос возникнет в срочном порядке сегодня или завтра и будет вноситься в зал", - объяснила нардеп.

Напомним, согласно расписанию Верховной Рады Украины пленарные заседания состоятся не только 16 и 17, но и 18 и 19 февраля.

В то же время Кравчук отметила, что для включения вопроса назначения Витренко в повестку дня должно быть соответствующее постановление фракции "Слуга народа", а после - от премьер-министра.

"На сегодняшний день представления (фракции, - ред.) нет. Подписей мы не собирали, на фракции не обсуждали", - уточнила Кравчук.

Напомним, недавно журналисты обнародовали документ, в котором и. о. министра энергетики Юрий Витренко предлагает разогнать Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз", который имеет исключительное право уволить Андрея Коболева с должности генерального директора. Наблюдательный совет состоит из 5 членов - 2 от государства и 3 независимых. Согласно уставу компании собрание акционеров, которым является Кабинет министров, может досрочно прекратить полномочия всего состава Наблюдательного совета или некоторых его членов.

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