В Беларуси проводят массовые обыски у журналистов и правозащитников

Об этом сообщает БАЖ.

"Сотрудники милиции пришли к руководителю БАЖ Андрею Бастунцу и его заместителю Олегу Агееву". Андрея Бастунца забрали сотрудники ГУВД Мингорисполкома, как они представились", - говорится в сообщении.

По словам жены Бастунца, сотрудники милиции вели себя корректно. На вопрос о причинах обыска они не ответили. В БАЖ сообщили, что утром во вторник неизвестные ломятся в двери к заместителю руководителя БАЖ Борису Горецкому.

Отмечается, незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна" сообщает, что сотрудники ОМОН приехали к дому журналистки-фрилансера из Гомеля Ларисы Щиряковой. Обыск проводится в рамках уголовного дела по статье "убийство сотрудника органов внутренних дел". Обыск проводится и у гомельского журналиста Анатолия Готовчица.

У членов Могилевского отделения "Весны" Алексея Колчина и Бориса Бухеля, координатора кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси", правозащитника "Весны" Андрея Полуда, руководителя Мозырского отделения "Весны" Владимира Телепуна, руководителя Светлогорского отделения "Весны" Елены Маслюковой также продолжаются обыски.

Обыски проводятся также и сотрудниками отделов по борьбе с организованной преступностью. Также в Могилеве пришли с обыском к журналисту-фрилансеру Олесю Буракову-младшему.

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