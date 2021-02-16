В аппарате Рады подтвердили, что подозрение за "кнопкодавство" объявили нардепу Поляку из группы "Доверие"

16 февраля, 2021, 20:30

Офис генпрокурора объявил о подозрении в неперсональном голосовании народного депутата Владиславу Поляку из группы "Доверие"

Об этом говорится в ответе информационного управления аппарата Верховной Рады на запрос Укринформа.

"12 февраля поступило письмо с письменным уведомлением о подозрении народному депутату Поляку", - говорится в ответе.

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Поляк является членом Комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Сначала вошел в группу "За будущее", но впоследствии оставил ее. В июне 2020 присоединился к группе "Доверие".