В Афинах из-за непогоды отложили вакцинацию и частично закрыли метро

16 февраля, 2021, 17:19

Органы здравоохранения Греции объявили, что откладывают вакцинацию от коронавируса в большей части Афин из-за сильного снегопада в столичном регионе

Об этом сообщает AP.

Кроме того, одну линию афинского метрополитена, которая проходит частично над землей, остановлено. Также из-за непогоды не будет ходить большинство автобусов.

Власти призвали местных жителей, особенно в северном и восточном пригороде Афин, не покидать свои дома утром во вторник.

One last update before I go warm up for a bit: It's after 1pm and Kolonaki Plateia is getting absolutely dusted!



Feels like the whole city is out and about now, even the policemen are having snowball fights!



#athens #greece # χιονι # Μηδεια #SnowDay pic.twitter.com/Esu7i4MGhE - Evan Levine (@LevineRx) February 16, 2021

Снегоуборочные машины и грузовики с солью работают на улицах в центре Афин.

По информации СМИ, снегопады часто случаются в горной местности Греции и на севере страны, однако в столице они бывают гораздо реже, особенно сильные.

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Часть Афин также обесточена из-за повреждения линий электропередачи, сейчас идет работа над их восстановлением.

Снегопад в центре Афин начался поздно вечером в понедельник и продолжался в течение ночи.

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