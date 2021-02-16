В Афинах из-за непогоды отложили вакцинацию и частично закрыли метро
Об этом сообщает AP.
Кроме того, одну линию афинского метрополитена, которая проходит частично над землей, остановлено. Также из-за непогоды не будет ходить большинство автобусов.
Власти призвали местных жителей, особенно в северном и восточном пригороде Афин, не покидать свои дома утром во вторник.
One last update before I go warm up for a bit: It's after 1pm and Kolonaki Plateia is getting absolutely dusted!- Evan Levine (@LevineRx) February 16, 2021
Feels like the whole city is out and about now, even the policemen are having snowball fights!
#athens #greece # χιονι # Μηδεια #SnowDay pic.twitter.com/Esu7i4MGhE
Λεωφόρος Αλεξάνδρας τώρα. #athens # μηδεια #greeknews pic.twitter.com/YfeAfiCLBj- Costas Matthaiopoulos (@Cosmat_) February 16, 2021
Снегоуборочные машины и грузовики с солью работают на улицах в центре Афин.
По информации СМИ, снегопады часто случаются в горной местности Греции и на севере страны, однако в столице они бывают гораздо реже, особенно сильные.
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Часть Афин также обесточена из-за повреждения линий электропередачи, сейчас идет работа над их восстановлением.
Снегопад в центре Афин начался поздно вечером в понедельник и продолжался в течение ночи.
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