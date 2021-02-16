Укрзализныця запускает дополнительный поезд из Киева в Черновцы
16 февраля, 2021, 14:47
Укрзализныця запустила дополнительный поезд из Киева в Черновцы из-за увеличения количества желающих попасть на горнолыжные курорты
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
"Зима не отступает, а количество желающих попасть на горнолыжные курорты в западных регионах Украины увеличивается. Поэтому Укрзализныця по многочисленным просьбам пассажиров со следующей недели запускает дополнительный поезд из Киева в Черновцы", - говорится в сообщении.
Так, поезд №249/250 "Киев - Черновцы" будет отправляться из Киева 26 февраля, 1, 5, 7 и 9 марта в 15:09 и прибывать в Черновцы в 8:15. В обратном направлении поезд будет отправляться 25 и 28 февраля, 4, 6, 8 марта в 19:15 и прибывать в Киев в 12:30.
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