Украина и Словакия планируют упростить пересечение границы и ввести совместный контроль

16 февраля, 2021, 23:05

Украина и Словакия будут работать над упрощением пересечения границы и введением совместного контроля в пограничных пунктах

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина" .

"В этом году мы хотим провести бизнес-форум между украинскими и словацкими компаниями под эгидой двух министерств иностранных дел. У нас есть серьезные проекты в энергетической сфере. Мы также будем работать над упрощением пересечения границы и введением совместного контроля в пограничных пунктах", - сказал Кулеба на пресс-конференции после встречи с главой МИД Словакии Иваном Корчоком в Киеве.

Глава МИД Украины также сообщил о подписании им и его словацким коллегой плана консультаций между министерствами на 2021 и 2022 годы.

"Между Украиной и Словакией - образцовые отношения, нет никаких препятствий или проблемных вопросов, которые мешали бы нам реализовывать совместные проекты. Сегодня мы говорили о ЕС, европейской интеграции Украины, НАТО и в этом контексте я благодарен Словакии за постоянную поддержку Украины на пути европейской и евроатлантической интеграции Украины", - сказал Кулеба.

Как сообщает "Укринформ" , Иван Корчок, в свою очередь, заявил о заинтересованности в благоприятном бизнес-климате в Украине для инвесторов из Словакии.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы словацкие партнеры, которые хотят инвестировать и работать в Украине, понимали надежность украинского права и его применения, чтобы в будущем у них не возникало проблем, потому что это важно, когда ты хочешь инвестировать в другую страну", - сказал Корчок.

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