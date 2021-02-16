Украина продлила пошлину на импорт древесноволокнистых плит из России

16 февраля, 2021, 22:17

Украина осуществит просмотр 31,58% антидемпинговой пошлины в отношении импорта из РФ твердых древесноволокнистых плит в связи с завершением 5-летнего срока его применения

Об этом сообщила Межведомственная комиссия по международной торговле, передает Интерфакс-Украина.

На время просмотра действия пошлину продолжено.

Инициатором пересмотра стало ООО "Униплит" - крупнейший производитель в стране.

Проведение просмотра пошлины поручено Минэкономики.

Согласно украинскому законодательству, решение должно быть принято в течение года после начала просмотра.