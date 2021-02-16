Украина отказалась от вывоза отработанного ядерного топлива в Россию

16 февраля, 2021, 11:18

Энергоатом решил окончательно отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива с украинских атомных электростанций (АЭС) на временное хранение в Российской Федерации

Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

По словам главы Энергоатома Петра Котина, начиная с 2021 года компания больше не будет пользоваться услугами российских радиохимических предприятий.

"Мы решили окончательно отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива в Россию. Потребность Украины в этих услугах наконец отпала. Это значительно укрепляет энергетическую безопасность нашего государства", - цитирует пресс-служба слова Котина.

Он добавил, что в июле 2021 года Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) сможет принять первую партию отходов. Котин напомнил, что строительство всех строительных контсрукций и инфраструктуры по приему и хранению отработанного ядерного топлива с украинских АЭС на площадке ЦХОЯТ Энергоатом завершил в декабре 2020 года.

Котин отметил, что сейчас продолжаются пусконаладочные работы и испытания оборудования, поставленного на ЦХОЯТ американской компанией Holtec. Эксплуатация первого пускового комплекса ЦХОЯТ начнется во II квартале 2021 года - после завершения строительства 43-километровой железнодорожной колеи к хранилищу, которая соединит его с железнодорожной сетью Украины.

Напомним, в сентябре прошлого года Министерство энергетики поручило Энергоатому ускорить строительство хранилища отработанного ядерного топлива, ввод в эксплуатацию которого позволит государству избавиться от монопольной зависимости от Российской Федерации в этой сфере и экономить $200 млн ежегодно.

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