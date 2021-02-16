Трамп намерен возобновить активное общение со СМИ

16 февраля, 2021, 12:12

Бывший президент США Дональд Трамп, после того как оставил свой пост, намерен в ближайшее время возобновить общение со СМИ

Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства в ближайшее время Трамп собирается дать несколько интервью крупным американским СМИ.

"Я считаю, что в ближайшие дни вы, вероятно, услышите от него гораздо больше", - заявил старший советник Трампа Джейсон Миллер.

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Также отмечается, что Трамп собирается помогать Республиканской партии вернуть контроль над Конгрессом на промежуточных выборах 2022 года, несмотря на то что зол на многих членов партии, которые поддержали его импичмент.

13 февраля бывший президент США Дональд Трамп был оправдан в рамках своего второго процесса импичмента. Сенат признал, что бывший глава Белого дома не был виноват в подстрекательстве к восстанию 6 января.

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