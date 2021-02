Синоптик Наталья Диденко предупредила о морозах до -25 ° C и снеге 17 февраля

16 февраля, 2021, 17:37

В Украину 17 февраля придет циклон, который принесет снег и значительные морозы

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .

"В среду атмосферный фронт северной циклоничности Yukon принесет в Украину снег - в западные области, осадки могут прийти днем в Житомирской, Винницкой и Киевской областях", - сообщила Диденко.

Остальные территории Украины 17-го февраля будет принадлежать антициклону Helida, без существенных осадков.

Ветер будет преобладать юго-западный, небольшой или умеренный.

Температура воздуха ночью -12 ° C ... -18 ° C, местами -20 ° C ... -25 ° C, днем -7 ° C ... -14 ° C, в южной части, на юго-востоке и на западе Украины днем будет теплее, -1 ° C ... -5 ° C.

В Киеве 17-го февраля есть вероятность, что западный фронт затронет столицу небольшим снегом. На дорогах будет гололедица.

Ближайшей ночью ожидается -12 ° C ... -14 ° C, в окрестностях ниже, завтра днем -7 ° C ... -9 ° C.

