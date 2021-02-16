Синоптик Наталья Диденко предупредила о морозах до -25 ° C и снеге 17 февраля
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .
"В среду атмосферный фронт северной циклоничности Yukon принесет в Украину снег - в западные области, осадки могут прийти днем в Житомирской, Винницкой и Киевской областях", - сообщила Диденко.
Остальные территории Украины 17-го февраля будет принадлежать антициклону Helida, без существенных осадков.
Ветер будет преобладать юго-западный, небольшой или умеренный.
Температура воздуха ночью -12 ° C ... -18 ° C, местами -20 ° C ... -25 ° C, днем -7 ° C ... -14 ° C, в южной части, на юго-востоке и на западе Украины днем будет теплее, -1 ° C ... -5 ° C.
В Киеве 17-го февраля есть вероятность, что западный фронт затронет столицу небольшим снегом. На дорогах будет гололедица.
Ближайшей ночью ожидается -12 ° C ... -14 ° C, в окрестностях ниже, завтра днем -7 ° C ... -9 ° C.
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